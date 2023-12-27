Медведчук: США создают на Украине новую "серую зону" для возрождения мирового наркотрафика

США, потеряв контроль над Афганистаном, решили создать новую "серую зону" для мирового наркотрафика, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей авторской колонке в "Смотрим.ру".

В тексте говорится, что Соединенные Штаты "продавливают новую серую зону по выращиванию наркотической конопли", а "Зеленский в эту схему включился сразу, как только пошел в политику".

Медведчук также утверждает, что украинскому президенту "нужна была война", но важно было "заставить замолчать оппозицию и оппозиционные СМИ".

По словам политика, еще до голосования украинским парламентом за законопроект о легализации медицинской марихуаны, "специалисты и депутаты отмечали, что решение давно принято наверху, и противников этого процесса просто сметают с пути".

При этом, уверен Медведчук, непосредственными выгодоприобретателями являются полиция, чиновники, военные - ну и, естественно, власти.

"Сегодня в трезвом уме и твердой памяти никто за режим Зеленского воевать не хочет, - пишет он. - Командиры давно говорят, что все, кто желал воевать, закончились", а "в атаку могут ходить только серьезно накачанные дурью солдаты".

Автор публикации утверждает, что "процент наркомании сегодня в украинской армии зашкаливает, и Зеленскому срочно нужно доказать, что это нормально".

Депутат украинского парламента Ярослав Железняк 21 декабря сообщил, что Верховная рада приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны во втором чтении.