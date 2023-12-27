Додик: Республика Сербская может стать независимым государством

Республика Сербская (РС) в случае распада Боснии и Герцеговины может существовать как независимая страна. Об этом заявил президент РС БиГ Милорад Додик, пишет РИА Новости.

Боснией и Герцеговиной после войны, которая длилась с 1992 по 1995 годы, управляет «совет трех» – президиум, в который входят избираемые каждые четыре года представители сербов, хорватов и бошняков. В состав президиума входит и лидер боснийских сербов Милорад Додик, которого считают пророссийским. В октябре 2022-го он был переизбран.

«Если бы БиГ распалась в данный момент, ничего бы не смогло существовать кроме Республики Сербской. Мы бы на следующий день продолжили жить как независимое государство», — заявил Додик в социальных сетях, проиллюстрировав сообщение фотографией с президентом России Владимиром Путиным.

Он также напомнил, что у республики есть день рождения, дата которого была определена на референдуме.

«Это 9 января. Вместо того, чтобы это соблюдать, найти какой-то способ, они и далее продолжают говорить, как нас накажут за то, что празднуем. И далее пытаются навязать плохие решения для РС», — заявил он.