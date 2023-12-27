Обзор иноСМИ: «маленькая ядерная бомба для Киева» и «ужасающее» оружие РФ

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«Российское оружие ТОС-1А - худший кошмар для любого противника»

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Автор The National Interest Питер Сучиу рассказал об огнеметной системе ТОС-1А, сравнив ее с «греческим огнем», созданным Византией в Средние века, - секретным и разрушительным оружием. Помимо сожжения врага заживо, греческий огонь также использовался для психологической войны, поскольку сами по себе вид и звук оружия приводили в ужас солдат противника, отмечает автор.

Сучио заявил, что Россия со времен холодной войны удвоила свои усилия по использованию огня на поле боя. В РФ разработали ТОС-1А («Солнцепек») - платформу залпового огня, устанавливаемую на шасси танка Т-72 для запуска термобарических снарядов. Подобно «греческому огню» Византийской империи, «Солнцепек», который российские ВДВ используют в украинском кризисе, вызывает панику среди сил противника. Российские военные называют ТОС-1А «грозным оружием, которому нет равных в арсеналах коллективного Запада». ТОС-1А имеет максимальную дальность действия в шесть тысяч метров и может быть готова к бою в течение полутора минут, подчеркивает The National Interest. Взрывная волна снарядов ТОС-1А «неизбежно убивает всех, кто находится в радиусе поражения», нанося значительный ущерб строениям и транспортным средствам.

США обвинили Иран в «ядерной эскалации»

США «крайне обеспокоены» отчетом МАГАТЭ об увеличении производства высокообогащенного урана Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома. В новом отчете МАГАТЭ сказано, что Иран нарастил объемы производства обогащенного до 60 процентов урана (уровень, близкий к оружейному) до примерно девяти килограммов в месяц.

В Белом доме заявили, что «ядерная эскалация Ирана вызывает тем большую тревогу в то время, когда поддерживаемые Ираном марионетки продолжают свою опасную и дестабилизирующую деятельность в регионе». К такой деятельности в США отнесли атаки беспилотников в Ираке и Сирии, а также нападения хуситов на торговые суда в Красном море.

«Маленькая ядерная бомба для Украины»

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн считает, что американские власти могут пойти на провокацию ради передачи Украине ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Dialogue Works.

По мнению Макговерна, американские власти могут использовать некую «операцию под ложным флагом» или «другую подлую вещь», чтобы оправдать в глазах американцев передачу Украине «маленькой ядерной бомбы». По версии Макговерна, именно ради переговоров на эту тему Владимир Зеленский посетил США две недели назад.

Немецкий генерал рассказал, почему Украину не возьмут в НАТО

Немецкий генерал в отставке Харальд Куят заявил, что Украину не примут в НАТО в ближайшем будущем, так как члены альянса не смогут прийти к консенсусу по этому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Куята немецкому журналисту Флавио фон Вицлебену.

По словам Куята, «хочу» Украины в этой ситуации ничего не значит - согласно десятой статье Североатлантического договора, каждого нового члена НАТО приглашают на основе полного согласия всех действующих членов. Генерал добавил, что Украина также не соответствует таким критериям членства как демократическая конституционность, отсутствие коррупции и верховенство закона.

Франция раскритиковала действия Израиля в Газе

В МИД Франции заявили, что Париж «серьезно обеспокоен» активизацией боевых действий Израиля в секторе Газа, сообщает Le Point. Так французские власти отреагировали на заявление Израиля об усилении ударов по объектам палестинского движения ХАМАС.