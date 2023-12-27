На Западе отметили успехи Путина в управлении российской разведкой

Увеличение количества успешных операций российских спецслужб за границей — результат прагматичного и гибкого подхода президента Владимира Путина к их работе, считают в американском журнале Foreign Affairs (FA). Газета.Ru

«В целом Путин придерживается гибкого и прагматичного подхода к своим разведывательным службам, призывая спецслужбы проявлять больше новаторства в восстановлении [ранее утерянных] позиций на Западе. Одним из результатов, судя по всему, стал заметный рост числа амбициозных зарубежных операций [российских спецслужб] за последний год», — говорится в публикации. Lenta.ru