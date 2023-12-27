После поражения украинской армии при контрнаступлении главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попросил у Запада больше помощи. Она заключается в предоставлении вооружения и людей. Об этом сообщает Newsweek.

«Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов», — передает журнал.

Известно, что в данные ресурсы включены вооружение, боеприпасы и люди. Все это нужно для продолжения конфликта с Россией.