Ушел из жизни немецкий политик Вольфганг Шойбле

На 82-м году жизни умер бывший глава министерства внутренних дел и министерства финансов Германии Вольфганг Шойбле. Об этом в среду, 27 декабря, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на семью политика.

С 1984 по 1989 год Шойбле был федеральным министром Германии по особым поручениям. На протяжении следующих двух лет политик занимал пост министра МВД, после чего до 2000 года руководил фракцией Христианско-демократического союза в бундестаге.

В связи со скандалом о незаконных пожертвованиях на счета ХДС Шойбле был вынужден оставить эту должность, после чего ее получила Ангела Меркель.

12 октября 1990 года после мероприятия в рамках кампании по выборам в бундестаг психически больной немец совершил покушение на Вольфганга Шойбле. До конца жизни он остался парализован ниже третьего грудного позвонка и передвигался в инвалидной коляске.