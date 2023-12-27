«Перестаньте унижаться»: пользователи X обратились с предложением к Зеленскому

Пользователи американской социальной сети X, ныне принадлежащей предпринимателю Илону Маску, раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского. Конфликт разгорелся из-за недавнего заявления киевского лидера, в котором он выразил желание сотрудничать с НАТО.

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Интернет-пользователи решили напомнить Зеленскому, что именно благодаря НАТО Украина сейчас находится в столь плачевном положении. Они также предложили украинскому президенту покинуть свой пост.

— Мы не нужны НАТО. Перестаньте унижаться, — написал украинец под никнеймом Nikola Schulz.

В свою очередь пользователь под псевдонимом Thomas Paine Band задал Зеленскому риторический вопрос.

— Разве не из-за этого Украина оказалась в этом хаосе? — поинтересовался он.

На минувшей неделе пользователи Сети раскритиковали Владимира Зеленского за его высказывания о «цене агрессии» — так политик прокомментировал новый пакет санкций Европейского союза в отношении России.