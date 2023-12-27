Британцы скупают истребители времен Второй мировой войны

В Великобритании зафиксировано увеличение спроса на восстановленные истребители Spitfire времен Второй мировой войны. Об этом заявил глава компании-реставратора Airframe Assemblies Стивен Визард, передает The Times.

По его словам, сейчас в стране наблюдается «бурная торговля» ими. Сотрудники организации «как никогда заняты», отметил Визард. Глава фирмы также подчеркнул, что она находится «в той точке», о которой он «никогда не думал».

Он также сообщил об абсолютной заполненности ангара истребителями Spitfire. Это побуждает компанию отказываться от некоторых заказов, отметил Визард. Он указал на планы компании расшириться с целью восстановления дополнительно двух самолетов.

Клиенты у компании разные, говорится в публикации. Речь идет о музеях, коммерческих пилотах, которые хотят использовать истребители для бизнеса, а также «энтузиастах», в том числе обеспеченных людях. Восстановленный Spitfire оценили в £3 млн (порядка 350 млн руб.).

Согласно правилам Управления гражданской авиации (Civil Aviation Authority, CAA), изготавливать современные точные копии на территории Великобритании запрещено. В этой связи в данном случае речь идет именно о восстановлении истребителей.