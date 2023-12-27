В Еврокомиссии оценили сроки вступления Украины в ЕС

Глава представительства Европейской комиссии в Австрии Мартин Зельмаер заявил, процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС) даже по ускоренной процедуре займет от шести до одиннадцати лет. Газета.Ru

«[В свое время для вступления в ЕС] Австрии потребовалось шесть лет, Испании — одиннадцать. Украина может оказаться где-то посередине... Однако Киеву многое еще предстоит сделать, я имею в виду, в частности, [реформы по достижению] независимости судебной системы и эффективности администрации», — заявил представитель ЕК. Lenta.ru