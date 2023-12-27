Процесс полноценного вступления Украины в состав Евросоюза даже по ускоренному алгоритму может занять от шести до одиннадцати лет, при этом Киеву предстоит еще много работы по избавлению от коррупции и административных проблем. Такое мнение газете Kleine Zeitung высказал глава представительства ЕК в Австрии Мартин Зельмаер.

«[В свое время для вступления в ЕС] Австрии потребовалось шесть лет, Испании — одиннадцать. Украина может оказаться где-то посередине... Однако Киеву многое еще предстоит сделать, я имею в виду, в частности, [реформы по достижению] независимости судебной системы и эффективности администрации», — заявил представитель ЕК.

При этом Зельмаер подчеркнул, что Европе нужно держать данное Киеву конкретное обещание о принятии Украины в состав европейской семьи.