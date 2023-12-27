Милей пригрозил парламенту референдумом, если он не поддержит "шоковые" реформы

Президент Аргентины Хавьер Милей вновь вступил в конфронтацию с парламентом страны, пригрозив тому проведением всенародного референдума, если законодательный орган откажется принять его декрет о необходимости и срочности (DNU), содержащий ряд "шоковых" реформ. Впрочем, по аргентинскому законодательству результаты такого референдума не будут иметь юридической силы, хотя и поставят Национальный конгресс, где у партии Милея не так много мест, в неловкое положение. Об этом сообщила газета La Nacion.

"Если мне откажут, я хочу провести референдум, чтобы они (парламентарии - прим. "РГ") объяснили мне, почему они настроены против народа", - заявил аргентинский президент в эфире телеканала LN+.

Он также подтвердил, что в оборот будут выпущены банкноты номиналом 20 и 50 тысяч песо.

"Представьте, что вам нужно внести платеж наличными и вам приходится идти с пачкой бумаг, на которой наклеена бирка с надписью "укради меня", - пояснил Милей.

DNU содержит в себе несколько сотен реформ, которые направлены на дерегулирование экономики, упрощение приватизации публичных компаний, снятие экспортных ограничений и прочие изменения, которые должны помочь Аргентине выбраться из затяжного экономического кризиса.