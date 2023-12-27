Президент Аргентины назвал условие для созыва референдума

Президент Аргентины Хавьер Милей рассказал, в каком случае объявит референдум. Об этом он сообщил в интервью газете La Nación.

Милей назвал условие для созыва референдума и подчеркнул, что сделает это при отсутствии поддержки его реформ в парламенте. Указ президента о 300 реформах вступит в силу на днях, однако парламент может наложить на него вето. В таком случае это станет прецедентом, когда депутаты и сенаторы отвергнут чрезвычайный декрет.

Ранее Милей подписал указ о более 300 реформах экономики. «В ближайшие дни мы созовем чрезвычайное заседание парламента, отправим им пакет законов с просьбой продвинуться в процессе изменений», — анонсировал он.