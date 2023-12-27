Пока вы спали: запасной план Евросоюза по Украине и взрыв газа в Ижевске

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Захарова сделала прогноз по конфликту на Украине на 2024 год

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США в 2024 году будут всеми силами поддерживать Украину. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает «Комсомольская правда»

«Они будут делать все для того, чтобы эту тему весь 2024 год держать на плаву», — заявила она.

Она добавила, что Вашингтон будет продолжать направлять деньги Киеву на нужды армии и побуждать армию Украины «совершать жуткие действия».

Милей готов провести референдум при блокировке парламентом его указа о реформах

Президент Аргентины Хавьер Милей готов провести референдум, если Конгресс заблокирует его указ с экономическими реформами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал LN+.

Таким образом Милей ответил на вопрос журналиста о том, созовет ли он референдум, если парламент отклонит его нововведения.

«Пусть они мне объяснят, почему Конгресс выступает против того, что идет на пользу людям», — заявил Милей.

Он добавил, что его указ поддерживают 75% граждан Аргентины.

Евросоюз обсуждает запасной план финансирования Украины на €20 млрд

Запасной план по предоставлению Украине финансовой помощи объемом €20 млрд готовит Европейский союз. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, передает ТАСС.

В статье отмечается, что новый способ финансирования потребовался после блокировки поправки в бюджет ЕС со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Поправка подразумевала выделение Украине €50 млрд в течение 2024-2027 годов.

Новая схема подразумевает, что члены Европейского союза возьмут на себя финансовые гарантии перед бюджетом ЕС, что позволит Еврокомиссии (ЕК) занять на рынках капиталов €20 млрд для Киева. Итоговый размер финансирования будет зависеть от потребностей Украины.

В Ижевске при взрыве газа в жилом доме пострадал молодой человек

Один человек получил ранения при взрыве газовоздушной смеси в квартире жилого дома в Ижевске. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии, передает РИА Новости.

Согласно предварительной версии, в квартире на третьем этаже многоквартирного дома воспламенилась газовоздушная смесь без последующего горения. Молодой человек 19-лет пострадал и был госпитализирован.

Запад обвинили в попытке организовать Майдан в Сербии

Страны Запада давно планировали организовать революцию в Сербии. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х, передает РИА Новости.

Он считает, что Запад намерен провести в Сербии новый Майдан и отметил, что в стране действительно зафиксирован рост числа попыток «оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица».