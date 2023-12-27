Милей заявил о возможном референдуме в стране

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил во вторник, что готов провести референдум, если Конгресс заблокирует его чрезвычайный указ с экономическими реформами.

"Конечно, - ответил Милей на вопрос журналиста телеканала LN+, созовет ли он референдум в случае отклонения указа парламентом. - Пусть они мне объяснят, почему Конгресс выступает против того, что идет на пользу людям".

Как утверждает Милей, его указ поддерживают 75% граждан. Глава государства не указал источник этих данных, однако ранее компания DC Consultores провела онлайн-опрос, согласно результатам которого решение Милея поддерживают 71,3%. В то же время опросы, проведенные компанией Taquión и Центром исследования общественного мнения, показали, что отрицательно к указу относятся 56% и 54,4% респондентов соответственно.

Конституция Аргентины дает президенту право созвать референдум, однако в тексте говорится, что его результаты не будут обязывающими.

20 декабря Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Глава государства перечислил 30 основных реформ, в которые вошли отказ от регулирования цен, реформа таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт. В общей сложности в документе более 300 статей, которые меняют или отменяют действующие законы. Указ могут отменить, если обе палаты парламента признают его недействительным.