В Госдуме предложили запретить в новостях сцены насилия с участием детей

По мнению депутатов, подобные кадры «притупляют способностей молодых людей к состраданию». Как пишет РИА Новости со ссылкой на проект закона, речь идёт о демонстарции жестокости, физического и психического насилия при участии несовершеннолетних, а также любые других преступлений с их участием. Авторы документа отмечают, что трагедии, произошедшие в школах Москвы, Казани и Брянска «без остановки и со всеми подробностями муссировалась в новостных телепрограммах с демонстрацией видео и фото». «Сцены преступлений на телеэкране, совершаемые подростками, смакование картин реального насилия в СМИ притупляют способность молодых людей и детей к состраданию, пробуждают в них агрессию, могут провоцировать наиболее психически неустойчивых сверстников к совершению насилия, нанесению увечий, крови и убийству»,— указали парламентарии. По их мнению, обществу нужны не подробности преступления в деталях, а свидетельства того, что все виновные понесли наказание.