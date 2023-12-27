Отправка оружия и боеприпасов Вооруженным силам Украины со стороны Польши соответствует всем критериям государственной измены. К такому выводу пришел обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста, передает РИА Новости.

Он указал, что власти Польши фактически лишили собственную страну оружия, необходимого для выполнения ее конституционных обязанностей. Это можно считать актом, напрямую наносящим ущерб независимости Польши, что «соответствует критериям государственной измены», указал обозреватель.

Пяста считает необходимым привлечь экс-премьера Матеуша Моравецкого, бывших министров Мариуша Каминьского и Мариуша Блащака к уголовной ответственности за подобное преступление, а также обратить внимание и на других политиков, ответственных за вливание оружия и денег в Киев.

Москва при этом неоднократно заявляла, что спонсирование Украины не приведет к скорому завершению военного конфликта, а, напротив, продлит его.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что власти Украины ошибочно считают вступление в НАТО и Европейский союз правильным решением, когда как на деле это «ложный путь».