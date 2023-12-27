Ким Чен Ын назвал 2023 год годом великого перелома

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал уходящий 2023 год годом великого перелома, который имеет важное значение для развития страны с точки зрения укрепления и демонстрации ее мощи. С соответствующим заявлением он выступил на расширенном заседании IX пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выступил с докладом о партийной и государственной политике в 2023 году. В докладе подробно представлены показатели развития народного хозяйства в целом, которые ясно подтверждают активное и ускоренное продвижение всестороннего развития социалистического строительства, и отмечены гордые успехи, достигнутые в сферах культуры, науки, образования, здравоохранения и спорта. В докладе оценены новые перемены и прогресс, достигнутые в сферах политики, обороны и дипломатии", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

Ким Чен Ын в своем докладе назвал 2023 год "годом великого перелома, годом великих перемен в подлинном смысле этого слова, которые оставили большой след на славном пути развития республики в аспектах укрепления и демонстрации государственной мощи".

На пленуме обсуждался ряд вопросов, касающихся подведения итогов выполнения бюджетного плана на текущий год, проект бюджета на следующий год, а также подведение политических и партийных итогов года.