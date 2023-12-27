В ООН забеспокоились из-за вспышки холеры

Почти 8,3 тыс. случаев заболевания с подозрением на холеру зарегистрированы в Судане, сообщила пресс-служба Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН. Там добавили, что уже более 200 стали жертвами болезни, что вызывает обеспокоенность в условиях вооруженного конфликта.

Обостряющаяся вспышка холеры продолжает распространяться по стране, — отметили в управлении.

Гуманитарное сообщество в Судане «работает над выявлением и лечением случаев холеры» и занимается «кампаниями по вакцинации». Однако продолжающиеся боевые действия препятствуют усилиям по реагированию на вспышку холеры, примерно две трети населения Судана не имеют доступа к медицинскому обслуживанию, более 70% больниц в пострадавших от конфликта районах не функционируют, отметили представители ООН.