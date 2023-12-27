В ООН забеспокоились из-за вспышки холеры

Почти 8,3 тыс. случаев заболевания с подозрением на холеру зарегистрированы в Судане, сообщила пресс-служба Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН. Там добавили, что уже более 200 стали жертвами болезни, что вызывает обеспокоенность в условиях вооруженного конфликта.
Обостряющаяся вспышка холеры продолжает распространяться по стране, — отметили в управлении.
Гуманитарное сообщество в Судане «работает над выявлением и лечением случаев холеры» и занимается «кампаниями по вакцинации». Однако продолжающиеся боевые действия препятствуют усилиям по реагированию на вспышку холеры, примерно две трети населения Судана не имеют доступа к медицинскому обслуживанию, более 70% больниц в пострадавших от конфликта районах не функционируют, отметили представители ООН.
Ранее вирусолог Виктор Ларичев заявил, что есть вероятность, что вирус из Китая начнет распространяться в России, поскольку исключать такое развитие событий нельзя. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о массовых госпитализациях в КНР. Точное название болезни не сообщается, однако уточняются симптомы: высокая температура и образование узелков в легких при отсутствии кашля. Представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэна в свою очередь сообщил, что появление новых очагов инфекции связано с отменой ограничений, которые вводились в стране на время коронавирусной пандемии.