Украинское руководство некогда выбрало «ложный путь», решив добиться вступления страны в Евросоюз и НАТО, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву. По словам депутата, истинный путь лежал совсем в другой стороне — нужно было стремиться к «богатству и нейтральности».

Ложный путь был, придется признать. А не ложный, истинный путь...Кравчук покойный сказал когда-то: Украина должна стать, как Швейцария — нейтральной и богатой, — резюмировал Шевченко.

Многие известные генералы ВСУ также выступают против присоединения к Североатлантическому альянсу, подчеркнул политик. Так, по их словам, Украина может полностью потерять субъектность.

Недавно политолог Дмитрий Журавлев заявил, что для формального вступления в Европейский союз (ЕС) Украине потребуется минимум пара лет. Эксперт подчеркнул, что если принимать государство в ЕС с учетом позиции Венгрии, Польши и Словакии, которые не горят желанием видеть Украину в объединении, то процесс вступления займет около пяти лет.