Членство Украины в Евросоюзе сравнили с подпиской на Netflix

«Правильно и важно, чтобы все 27 стран-членов были вовлечены в этот процесс, чтобы они приняли решение в его пользу. Членство в ЕС — это не подписка на сервис Netflix, который можно со стороны смотреть, сидя на диване, оно требует активного содействия», — отметил он.