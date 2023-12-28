Лавров: Запад поставил Сербию перед выбором - санкции против РФ или госпереворот

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запада попытался поставить Сербию перед выбором - либо ввести санкции против РФ, либо готовится к государственному перевороту. Его слова приводит РИА Новости. По словам дипломата, США в последние годы не нравилось, что Украина стремилась выстраивать нормальные рабочие отношения с Россией, потому республику попытались затащить в Евросоюз под лозунгом "Или с нами, или с Россией". "Посмотрите на Сербию, им сейчас то же самое говорят: давайте присоединяйтесь к санкциям против России, отдайте Косово, признайте его полностью независимым, тогда мы примем вас в Евросоюз", - сказал Лавров. В противном случае, по мнению министра, западные страны грозятся устроить в Сербии госпереворот. Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", не согласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников перед администрацией города, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Президент Сербии Александар Вучич во время экстренного обращения к нации заявил, что попытка штурма здания скупщины (городского собрания) Белграда сторонниками оппозиции вызвана внешним фактором и направлена на подрыв суверенитета страны. В последующие дни граждане продолжили собираться на протесты. Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала мнение, что уличные протесты в Сербии реализуются при помощи использовавшихся ранее западных шаблонов.