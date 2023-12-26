В центре Белграда проходит митинг прозападной оппозиции
В центре Белграда проходит масштабный митинг сторонников прозападного блока «Сербия против насилия». Демонстранты выступают против результатов выборов 17 декабря, пишет РИА «Новости».
По данным агентства, в настоящее время там находятся несколько сотен человек, которые «держат плакаты и свистят».
Напомним, что в республике 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Правящая партия набрала 46,6% голосов.
Оппозиция не признала результаты выборов и 18 декабря начала акции протеста перед зданием Республиканской избирательной комиссии.
Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что прозападным силам сложно выиграть выборы в Сербии, так как они выдвигают неприемлемые для жителей страны лозунги. Поэтому, добавил он, оппозиционеры вышли на митинги, чтобы добиться своих целей другими способами.