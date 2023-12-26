Грету Тунберг назвали «самой известной в мире прогульщицей»

Европейское отделение издания Politico составило шуточный антирейтинг политиков за 2023 года. В него, в частности, вошла шведская экоактивистка Грета Тунберг, которую назвали «самой известной в мире прогульщицей».

Издание назвало ее номинацию «Как ты смеешь» — эту фразу она сказала на совещании ООН по климату в 2019 году.

«Четыре года спустя 20-летняя Тунберг сама вошла во взрослый мир. И она все еще на тропе войны, хотя и в другом направлении. После самых варварских нападений на евреев со времен Холокоста самая известная прогульщица обратила свое внимание на Израиль», — говорится в тексте.

В Politico отметили, что Тунберг активно принимает участие в антиизраильских протестах по всей Европе и поддерживает мнение о том, что военный ответ Израиля на гибель своих граждан равносилен геноциду. Такой «антиизраильский поворот агрессивной шведки» оттолкнул многих из ее бывших сторонников и поставил под вопрос будущее ее движения в защиту окружающей среды, указали в издании.