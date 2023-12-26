Европе пообещали «ловушку» долголетия

За последние 50 лет продолжительность жизни в Европе значительно увеличилась, и к 2050 году люди в возрасте 65 лет и старше составят четверть населения ЕС, сообщает EADaily со ссылкой на статистические данные европейских медиков. Согласно прогнозам специалистов, это приведет к перегрузке «демографической пирамиды» в странах Евросоюза в сторону пожилого населения.

Как пишет издание, эксперты заявляют о возросших шансах достичь 100-летнего возраста у большинства детей, родившихся после 2000 года в Германии, Франции, Италии и в других развитых странах Европы. В связи с этим экономика и система здравоохранения этих государств попадут в «ловушку» долголетия и будут вынуждены подстраиваться под новые непростые реалии.

Ранее шведские ученые выяснили, что биомаркерами долголетия выступают показатели крови. К такому выводу специалисты пришли спустя 35 лет исследований, взяв анализы у 44 тысяч человек. Добровольцами выступали люди в возрасте 64 лет и старше. Среди них у долгожителей выявили более низкие показатели сахара, креатинина и мочевой кислоты.