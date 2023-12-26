У замглавы офиса Зеленского нашли квартиру размером с торговый центр

Журналисты-расследователи нашли огромную квартиру в элитном жилом комплексе в Киеве у замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

© Ростислав Шурма/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По данным портала, жилье размером с «торговый центр» находится в киевском жилом комплексе «Смайл» и стоит 73,2 млн гривен (179 млн рублей).

Журналисты пояснили, что юридическим собственником является супруга замглавы офиса. Они добавили, что в этом же комплексе у пары есть еще одна квартира гораздо меньшей площади (53,2 кв. метров) и два парковочных места.

Они отметили также, что квартиры и парковочные места были приобретены в 2020 году, когда Шурма уже занимал должность в офисе Зеленского.