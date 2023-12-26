В Баку призвали западных азербайджанцев возвращаться в Армению

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял заявление о возвращении азербайджанцев на исторические земли, в том числе на территорию Армении. Об этом сообщает Trend.

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С заявлением в парламенте выступил председатель правления «Общины Западного Азербайджана» Азиз Алекберли. Он сослался на исторические документы, подтверждающие проживание азербайджанцев на территории Армении в течение нескольких веков.

В документе содержится предложение продолжить сотрудничество между Арменией и Азербайджаном по вопросу урегулирования конфликта. Как утверждают в Баку, возвращение западных азербайджанцев на территорию нынешней Армении способствует заключению соглашения.