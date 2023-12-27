На протяжении тысячелетий образ дракона неразрывно связан с китайской культурой

Медиакорпорация Китая представила талисман своего гала-концерта к Празднику Весны. Им стал знак наступающего года - дракон Лун Чэньчэнь, символизирующий счастье, благополучие и мир.

Образ единственного мифического животного в китайском зодиаке тысячелетиями использовали в различных областях традиционной культуры. Поэтому создатели талисмана вдохновлялись лучшими ее образцами. К примеру, форму носа позаимствовали у бирюзового дракона, найденного в городище Эрлитоу провинции Хэнань, возраст которого оценивают в 3700 лет. Кроме этого, Лун Чэньчэнь раскрашен в четыре цвета, символизирующие восходящее солнце и ожидание весны.

Гала-концерт к Празднику Весны - главное новогоднее шоу Медиакорпорации Китая, которое выходит в эфир с 1983 года. Новый год по лунному календарю на этот раз наступит 10 февраля 2024 года. Гала-концерт будет показан 9-го числа, накануне праздника, когда китайские семьи традиционно собираются за столом. Фото: Медиакорпорация Китая