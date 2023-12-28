The NIE: В Индии нашли десятки осколков после взрыва у посольства Израиля

Индийские эксперты нашли несколько десятков металлических фрагментов взрывного устройства после произошедшего взрыва у посольства Израиля в Нью-Дели, произошедшего 26 декабря. Об этом сообщает издание The New Indian Express со ссылкой на представителя лаборатории судмедэкспертизы страны. "Группы наших сотрудников находились на месте происшествия в течение последних двух дней, проводя тщательный обыск территории. Мы обнаружили несколько десятков фрагментов металлических шаров, разбросанных по окрестностям", — сказал эксперт. По предварительным данным, взрыв был малой мощности, вероятно, по причине детонации самодельного взрывного устройства. В ноябре парламент Южно-Африканской республики (ЮАР) проголосовал за закрытие посольства Израиля. До этого автомобиль на полном ходу врезался в полицейское ограждение, установленное у здания посольства Израиля в Токио.