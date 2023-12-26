Си Цзиньпин назвал Мао Цзэдуна великим интернационалистом

Первый председатель КНР Мао Цзэдун был великим интернационалистом и внес значительный вклад в дело освобождения угнетенных народов во всем мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на памятном мероприятии по случаю 130-летия рождения Мао Цзэдуна, передает Центральное телевидение Китая (CGTN).

«Товарищ Мао Цзэдун принадлежит к поколению великих людей, которые привели китайский народ к полному изменению своей судьбы, а страну — к изменению облика. Это великий интернационалист, внесший значительный вклад в дело освобождения угнетенных народов мира и прогресса человечества», — отметил Си Цзиньпин.

Он также добавил, что Мао Цзэдун начал процесс «китаизации марксизма» и с него начался процесс «национального возрождения Китая».