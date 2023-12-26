В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

Звуки взрывов прозвучали в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает локальная газета «Общественное» со ссылкой на собственных корреспондентов.

«В Днепропетровской области слышны звуки взрывов», — указывается в публикации.

Дополнительных подробностей не приводилось, официальных комментариев также не поступало.

До этого министерство цифровой трансформации Украины проинформировало, что на всей территории республики объявлена воздушная тревога.

В ночь на 26 декабря в крымской Феодосии прозвучали громкие взрывы. Предварительной причиной взрывов названа работа средств противовоздушной обороны. Сообщалось о хлопках в районе городского порта и следах дыма в небе над Феодосией.