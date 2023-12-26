Politico назвало Борреля «Боратом от дипломатии»
Европейское издание Politico опубликовало шуточный антирейтинг уходящего 2023 года. В нём главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю присудили премию «Борат от дипломатии».
Такую премию Боррелю выдали за многочисленные «глупости», сказанные главной европейской дипломатии. При этом само название номинации «Борат от дипломатии» отсылает к главному герою одноимённой американской комедии — это имя стало нарицательным и означает кого-то благожелательного, но глупого.
«Номинация "Борат от дипломатии". Если есть хоть одна вещь, в которой европейцы могут рассчитывать на Борреля, так это то, что он никогда не упустит возможность сморозить глупость. Он приветствовал Эквадор за проведение мирных выборов, во время которых один из кандидатов был убит, <…> что стало легендой. По мере того как его срок подходит к концу, Боррель явно стремится ежедневно напоминать европейцам о своей дипломатической несостоятельности», — сообщает издание.
Помимо этого, в список «призёров» попала Урсула Фон дер Ляйен («немка, играющая в президента Европы»), глава Евросовета Шарль Мишель («бельгиец, который имеет наглость действовать так, будто он президент ЕС») и итальянский премьер Джордж Мелони («хоббит, играющий в фашиста»). В список попал и президент России Владимир Путин. Его в Politico назвали «лучшим русским, играющим русского».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Жозепа Борреля «дурным человеком».