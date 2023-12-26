Politico назвало Борреля «Боратом от дипломатии»

«Номинация "Борат от дипломатии". Если есть хоть одна вещь, в которой европейцы могут рассчитывать на Борреля, так это то, что он никогда не упустит возможность сморозить глупость. Он приветствовал Эквадор за проведение мирных выборов, во время которых один из кандидатов был убит, <…> что стало легендой. По мере того как его срок подходит к концу, Боррель явно стремится ежедневно напоминать европейцам о своей дипломатической несостоятельности», — сообщает издание.