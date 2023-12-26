В Европе вспомнили предсказания Нострадамуса на 2024 год

Одним из самых известных предсказателей является французский фармацевт и звездный толкователь Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус. За свою жизнь он написал сотни пророчеств в загадочных стихах, в том числе, и на предстоящий год. Одно из предсказаний касается Европы, напоминает портал Heute.

© Zuma/TACC

Как следует из книги Марио Рединга под названием "Нострадамус: полные пророчества о будущем", в 2024 году должен появиться новый западноевропейский правитель, выходец из бедной семьи, и "его взгляд будет направлен на восток".

Как утверждает Рединг, одно из четверостиший Нострадамуса указывает на происходящее на востоке. По всей вероятности, Китай может значительно усилиться и, таким образом, стать мировым лидером.

Есть у предсказателя и несколько туманных слов о "битве" и "морском сражении" и о том, что "красный противник побледнеет от страха".