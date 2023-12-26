Politico распределило между западными политиками места в антирейтинге года

Ведущие места в юмористическом антирейтинге года заняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, шеф дипслужбы ЕС Жозеп Боррель и глава правительства Италии Джорджа Мелони. Его итоги подвело европейская газета Politico. Боррелю присуждена премия "Борат от дипломатии" в честь героя одноименной американо-британской кинокомедии - "благожелательного болвана". "Если есть хоть одна вещь, в которой европейцы могут рассчитывать на Борреля, так это то, что он никогда не упустит возможность сморозить глупость", - уточнили в публикации. Авторы статьи отметили, что по мере того как его срок подходит к концу, Боррель старается ежедневно напоминать о своей "дипломатической несостоятельности". Фон дер Ляйен, согласно антирейтингу получила статус "немки, играющей в президента Европы". При этом каждый раз, когда глава ЕК хочет воспользоваться своей властью, на ее пути вырастает "кирпичная стена". Итальянского премьера политологи издания назвали "хоббитом, играющим фашиста".