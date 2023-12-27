Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ
В Польше начали процедуру ликвидации государственных СМИ. Об этом сообщил глава Минкультуры страны Бартоломей Сенкевич.
— В связи с решением президента Польши о прекращении финансирования государственных СМИ я принял решение начать процедуру ликвидации компаний «Польское телевидение», «Польское радио» и «Польское информационное агентство», — заявил Сенкевич.
Министр также добавил, что реализация подобной инициативы позволит обеспечить дальнейшее функционирование этих компаний и провести в них необходимую реструктуризацию. Кроме того, благодаря решению удастся не допустить увольнения работников из-за отсутствия финансирования, передает официальный сайт правительства Польши.
Армянская комиссия по телевидению и радио приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио Sputnik Армения. Еще одним решением комиссия оштрафовала ретранслятора на 500 тысяч драмов, или около 1,2 тысячи долларов. Уточняется, что решение принято в рамках административного производства комиссией, руководствовавшейся частью первой статьи девятой закона «Об аудиовизуальных медиа».