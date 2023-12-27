Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ

В Польше начали процедуру ликвидации государственных СМИ. Об этом сообщил глава Минкультуры страны Бартоломей Сенкевич.

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— В связи с решением президента Польши о прекращении финансирования государственных СМИ я принял решение начать процедуру ликвидации компаний «Польское телевидение», «Польское радио» и «Польское информационное агентство», — заявил Сенкевич.

Министр также добавил, что реализация подобной инициативы позволит обеспечить дальнейшее функционирование этих компаний и провести в них необходимую реструктуризацию. Кроме того, благодаря решению удастся не допустить увольнения работников из-за отсутствия финансирования, передает официальный сайт правительства Польши.