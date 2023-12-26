Востоковед: часть элит Ирана заинтересована в дестабилизации отношений с Россией

Часть иранских элит выступает за прозападный курс и дестабилизацию отношений с Россией. Об этом рассказала «Ленте.ру» кандидат исторических наук, доцент Кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки МГУ Елена Дунаева.

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По ее словам, в Иране есть определенные силы, «которые больше смотрят на Запад».

«Они прямо заинтересованы в дестабилизации взаимоотношений с Россией, но не в их укреплении. И, естественно, это выливается в обсуждения на трибуне иранского парламента», — отметила Дунаева.

Эксперт также обратила внимание на то, что социологические опросы в Иране свидетельствуют о том, что «свыше 60% иранского общества выступают против развития стратегических отношений с Россией». Так как среди жителей страны бытует мнение, что «экономически Россия всегда будет конкурентом Ирана».

Ранее МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России в Тегеране с тем, что вручить ему ноту протеста из-за заявления об островах в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и ОАЭ.