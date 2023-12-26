Стали известны подробности встречи в Санкт-Петербурге Лукашенко и Алиева

Предстоящий визит главы Беларуси в Азербайджан стал одной из тем встречи 26 декабря в Санкт-Петербурге Александра Лукашенко и Ильхама Алиева, подтвердили в пресс-службе президента РБ.

Сообщая подробности о состоявшейся в городе на Неве беседе глав государств СНГ, новостные порталы уточнили, что в ходе обсуждения экономических вопросов стороны договорились о выработке плана мероприятий совместной работы на предстоящие годы. Речь шла, в частности, о совместных кооперационных проектах в области промышленности, сельского хозяйства, строительства и ВПК.

Президент Азербайджана подтвердил предложение Беларуси принять участие в модернизации и строительстве инфраструктурных объектов в Карабахе.