СНБО Украины: журналисты NYT были завербованы Кремлем

Журналисты New York Times (NYT), написавшие статью о готовности России к перемирию, были завербованы Москвой. Об этом заявили в центре противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, пишет РБК.

По данным центра, речь идет о статье в New York Times о якобы готовности России к «замораживанию» конфликта.

«Для написания этого текста Москва задействовала американских журналистов, завербованных во время их работы в России», — уверены в ведомстве.

В СНБО также считают, что «сигналы» России «на самом деле могут быть сделаны, чтобы помешать дальнейшей военной помощи ВСУ от Запада».

В статье за авторством Кантона Трояновского, Адама Энтоуси и Джулиана Э. Барнса, опубликованной в The New York Times 23 декабря, утверждается, что Москва посылает Западу сигналы о готовности президента России Владимира Путина к переговорам о прекращении огня на Украине. Сославшись на двух близких к Кремлю бывших чиновников, издание уверяет, что подобные сигналы поступают «по крайней мере с сентября» в рамках «закулисной дипломатии».