СМИ: неизвестный объект сбит рядом с курортным городом в Египте

Неизвестный объект сбит недалеко от курортного города Дахаб в Египте. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил телеканал Al Qahera.

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По словам очевидцев, взрывы были слышны в небе недалеко от Дахаба, который является частью египетской провинции Южный Синай.

«Летающий объект был сбит в двух километрах от побережья», - пишет издание.