СМИ: неизвестный объект сбит рядом с курортным городом в Египте
Неизвестный объект сбит недалеко от курортного города Дахаб в Египте. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил телеканал Al Qahera.
По словам очевидцев, взрывы были слышны в небе недалеко от Дахаба, который является частью египетской провинции Южный Синай.
«Летающий объект был сбит в двух километрах от побережья», - пишет издание.
Это не первый подобный инцидент в небе Египта. В конце октября силы ПВО страны сбили два беспилотника над Синайским полуостровом. А 16 декабря египетские средства противовоздушной обороны сбили летающий объект недалеко от Дахаба. Очевидцы сообщили, что он упал в территориальных водах Египта.
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