Тайвань расширит экспортные ограничения против России и Белоруссии

В Минэкономики Тайваня сообщили о решении расширить действующие экспортные ограничения против России и Белоруссии. RT на русском
Как указывается в заявлении, под ограничения попадут 45 видов товаров. Запрет на экспорт начнет действовать с 25 января. ТАСС
Ранее власти КНР объявили о введении санкций двух организаций Тайваня, а также против Гудзоновского института и Библиотеки Рейгана из-за предоставления на территории США главе администрации Тайваня Цай Инвэнь "платформы и удобств для участия в сепаратистской деятельности". Москва24