Тайвань расширит экспортные ограничения против России и Белоруссии

В Минэкономики Тайваня сообщили о решении расширить действующие экспортные ограничения против России и Белоруссии. RT на русском

Как указывается в заявлении, под ограничения попадут 45 видов товаров. Запрет на экспорт начнет действовать с 25 января. ТАСС