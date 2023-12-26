Беларусь готовится поставлять технику и для российских аэропортов

Технологический суверенитет Союзного государства будет обеспечен, в том числе, и благодаря формированию договорно-правовой базы промышленного сотрудничества. Прогнозируя перспективы двусторонних отношений, министр промышленности РБ Александр Рогожник сообщил на страницах журнала "Экономика Беларуси" и о предстоящих поставках техники для российских аэропортов, и о разработке полностью локализованного станка совместного производства, который будет представлен на московской выставке "Металлообработка-2024".

Констатировав существенное снижение зависимости от импорта белорусских и российских предприятий, отраслевой руководитель напомнил, что летом уходящего года в Екатеринбурге было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве и в станкоинструментальной отрасли.

А в сентябре в белорусской столице утверждена дорожная карта по развитию станкостроения, в которой учтено распределение компетенций между предприятиями СГ, в том числе и в создании компонентов для станочного оборудования. Словом, реализация ряда инвестиционных программ уже начата, с удовлетворением признал Рогожник. Кроме того, уточнил он, БЕЛАЗ разработал и целую линейку специальных тягачей для аэропортов.

Согласованы партнерами и перспективы развития микроэлектронного производства. Они предусматривают, в частности, создание новых технологий с освоением производства 88 изделий для использования в гражданской, военной и космической аппаратуре.

С учетом потребностей российских организаций, рассказал министр, в изделиях электронной компонентной базы белорусского производства, в феврале нынешнего года экспертами уточнены перечни перспективных импортозамещающих инвестпроектов, финансируемых за счет средств госфинкредита России.