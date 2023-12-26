Полицейский из Австрии убрал букву Z со шлема после скандала

Полицейскому из Австрии пришлось убрать со шлема букву Z, чтобы избежать ассоциаций с Россией. Он хотел таким образом отметить первую букву своей фамилии, чтобы коллеги его узнавали и не обратил внимание на отсылку к России.

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«Коллега не обратил внимания на символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена», - передает 360 со ссылкой на полицию Австрии.

Сотрудник оперативных подразделений федеральной земли Бургенланд с коллегами охранял в Вене объекты в праздничные дни. Отметка на шлеме спровоцировала скандал.