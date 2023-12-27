МИД Франции объявил двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Два сотрудника посольства Азербайджана в Париже объявлены персонами нон грата в ответ на аналогичный шаг в отношении французских дипломатов со стороны Баку . Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции .

"Франция принимает к сведению решение Азербайджана объявить персонами нон грата двух сотрудников из числа дипломатического персонала посольства Франции в Азербайджане. Она категорически отрицает утверждения, за счет которых Азербайджан обосновал свое решение. В качестве ответной меры Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана во Франции", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.