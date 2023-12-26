МИД Азербайджана объявил сотрудников посольства Франции персонами нон грата

Двое сотрудников посольства Франции в Баку объявлены персонами нон грата, им предписано в течение 48 часов покинуть страну, сообщили в МИД Азербайджана. ТАСС

Отмечается, что посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в МИД. Ее информировали о том, что два сотрудника французской дипмиссии объявлены азербайджанским правительством персонами нон-грата ввиду их деятельности, «не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции 1961 года «О дипломатических сношениях»». Газета.Ru