Австрийская полиция объяснила появление Z на шлеме сотрудника

Вызвавшая ажиотаж буква Z на шлеме полицейского, который следил за порядком в Вене, не имеет никакого отношения к России и является просто первой буквой фамилии правоохранителя. Об этом со ссылкой на заявление полиции Вены пишет РИА Новости.

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«Со вчерашнего дня коллега из оперативных подразделений (федеральной земли Австрии) Бургенланд, который помогал своим коллегам в Вене охранять различные объекты в праздничные дни, вызывает ажиотаж. Причина — его шлем, который он пометил снаружи буквой Z», — отметили в полиции.

В ведомстве пояснили, что полицейский просто нанес на шлем первую букву своей фамилии и не придавал никакого значения символизму.

В венской полиции подчеркнули, что уже проинформировали коллегу о ситуации и «маркировка была удалена».

Латинские буквы Z и V стали символами российской спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля 2022 года. С их помощью российские военные обозначают принадлежность бронетехники и разнообразных транспортных средств к той или иной группировке ВС РФ. При этом власти Украины запретили символы Z и V на транспортных номерах, как в сочетаниях, так и по отдельности, а также в качестве замены в словах, написанных кириллицей.