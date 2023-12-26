Австрийская полиция объяснила появление Z на шлеме сотрудника
Вызвавшая ажиотаж буква Z на шлеме полицейского, который следил за порядком в Вене, не имеет никакого отношения к России и является просто первой буквой фамилии правоохранителя. Об этом со ссылкой на заявление полиции Вены пишет РИА Новости.
«Со вчерашнего дня коллега из оперативных подразделений (федеральной земли Австрии) Бургенланд, который помогал своим коллегам в Вене охранять различные объекты в праздничные дни, вызывает ажиотаж. Причина — его шлем, который он пометил снаружи буквой Z», — отметили в полиции.
В ведомстве пояснили, что полицейский просто нанес на шлем первую букву своей фамилии и не придавал никакого значения символизму.
В венской полиции подчеркнули, что уже проинформировали коллегу о ситуации и «маркировка была удалена».
Латинские буквы Z и V стали символами российской спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля 2022 года. С их помощью российские военные обозначают принадлежность бронетехники и разнообразных транспортных средств к той или иной группировке ВС РФ. При этом власти Украины запретили символы Z и V на транспортных номерах, как в сочетаниях, так и по отдельности, а также в качестве замены в словах, написанных кириллицей.
При этом президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете использования в стране символов, «пропагандирующих войну», к которым отнесены «некоторые буквы», а также «двухцветная черно-оранжевая ленточка».