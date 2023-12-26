Оппозиция назвала нового главу ЦБ Молдавии румынским агентом

Главой Национального банка Молдавии назначена Анка Драгу, которая является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии. Об этом заявил лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу, пишет Telegram-канал «Sputnik.Молдова».

Лунгу отметил, что удивлен тем, «насколько доверчивые» власти Молдавии.

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«Назначенная главой Национального банка Молдовы Анка Драгу, по занятному стечению обстоятельств, также является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии», — заметил он.

При этом политик задался вопросом, чьи интересы будут приоритетными для такого руководителя — Молдавии или Румынии.

«Почему-то среди трех миллионов молдаван нет ни одного специалиста, способного возглавить Национальный банк Румынии. Это не просто вопрос национальной гордости, это вопрос безопасности и независимости нашей страны. Чьи конкретно интересы сейчас представляет наше правительство?» — заметил он.

В свою очередь молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор назвал «безусловным скандалом» назначение главы Нацбанка Молдавии, если подтвердится, что она действительно «румынский агент».

«Представьте себе в любой другой демократической стране спецагента иностранного государства во главе Национального банка! Считаю, что этот инцидент должен быть немедленно расследован», —заявил он в своем Telegram-канале.

Ранее журналист Елена Левицкая-Пахомова обратила внимание на то, что девятиклассникам в Молдавии предлагают учиться по «учебнику истории румын». По ее словам, авторы учебника Адриан Долгий и Алина Феля утверждают, что более 60% жителей МССР составляли румыны, а молдаване на этой территории вообще не проживали.