В КНР обвинили США в нарушении принципа «одного Китая»

США должны перестать манипулировать тайваньским вопросом, а также прекратить ставить под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе. Как сообщает РИА Новости, об этом в ходе брифинга во вторник, 26 декабря, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Напомним, что на прошлой неделе американский президент Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год — он предполагает выделение свыше 880 млрд долларов на программы Минобороны и министерства энергетики, Госдепа и разведки.

По словам Мао Нин, законопроект вмешивается во внутренние дела Китая и поднимает шумиху вокруг военной поддержки Тайваня Соединенными Штатами. Представитель также подчеркнула, что документ идет против принципа «одного Китая» и трех совместных китайско-американских коммюнике.

«Этот законопроект раздувает китайскую угрозу, оказывает давление на китайские предприятия и ограничивает нормальные торгово-экономические и гуманитарные между Китаем и США, что не отвечает интересам ни одной из сторон», — подчеркнула дипломат.