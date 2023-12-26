На всей территории Украины 26 декабря объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины с 12 часов 26 декабря звучит воздушная тревога. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. По состоянию на 11:09 мск тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Спустя несколько минут сирены прозвучали везде, кроме Харьковской области. К 12:16 воздушная тревога была объявлена по все стране. Некоторое время назад украинские власти сообщали, что в результате удара были повреждены складские помещения одного из промышленных предприятий в Николаевской области Украины. Также утром 26 декабря в Киеве и Киевской области объявлялась воздушная тревога. С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.