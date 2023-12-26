Обзор иноСМИ: «провальная стратегия США по активам РФ» и Япония против «спутников-убийц»

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«Российская экономика растет вопреки всему»

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Глава международной редакции журнала L’Express Шарль Аке заявил, что российская экономика растет вопреки санкциям, украинскому кризису и противостоянию с Западом. L’Express отмечает, что на международной арене сразу несколько факторов играют на руку президенту России Владимиру Путину. В первую очередь, речь идет о наступлении, которое не принесло успехов ВСУ.

Также начала рушиться военная поддержка Киева Западом (несмотря на решение ЕС о начале переговоров о членстве Украины). С другой стороны, война, бушующая между Израилем и ХАМАС, отвлекает на себя внимание международных лидеров (в первую очередь, США). Еще одним позитивным моментом для России может стать возвращение Дональда Трампа в Белый дом в 2024 году. Пока же российская экономика растет быстрее, чем экономика еврозоны, отметил Аке. Он обратил внимание, что рост промышленного производства в РФ в 2023 году составил 7,5 процента.

«Провальная стратегия США по российским активам»

Поскольку западная помощь Украине оказалась исчерпана, правительство США задумалось о получении денег для Киева «коротким путем» - через конфискацию российских активов в 300 миллиардов долларов, замороженных западными странами, пишет китайский портал Sohu. По данным американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена начала связываться с союзниками, чтобы обсудить, как поступить с российскими зарубежными активами, разбросанными по разным странам (Британии, Франции, Германии, Италии, Канаде и Японии).

Как отмечает Sohu, «тон Байдена стал очень жестким»: все эти шесть стран должны «разработать стратегический ориентир, позволяющий ограбить Россию до 24 февраля 2024 года». Эта новость шокировала общественное мнение - в Лондоне считают, что действия США создадут «вредный прецедент» и подорвут глобальную финансовую систему. Автор Sohu согласился с этим мнением и назвал стратегию США провальной: кто осмелится инвестировать в эти «неуправляемые и неэтичные» страны, помня об угрозе конфискации активов. Если деньги России будут конфискованы, это станет «самой фатальной стратегической ошибкой США», подчеркивает издание.

«Япония против спутников-убийц России и Китая»

В 2030-х годах Япония планирует начать наблюдение за китайскими и российскими «спутниками-убийцами» с помощью обновленных спутников связи, пишет Yomiuri. С 2024-го в Японии начнут разработку небольшого оборудования для мониторинга, которое будет устанавливаться на спутниках. За один год на разработки потратят 1,4 миллиона долларов. Целью является противодействие космическим аппаратам, способным атаковать спутники.

Сейчас японские спутники связи используются для передачи секретной информации между военными подразделениями страны. Эти спутники вращаются на геостационарных орбитах на высоте около 36 тысяч километров. На аппараты нацелены «спутники-убийцы», поэтому Токио хочет усилить наблюдение, чтобы избежать столкновений и других чрезвычайных ситуаций. В Японии считают, что Китай и Россия также глушат спутники других стран, поэтому на японские аппараты могут установить оборудование для предотвращения радиопомех.

Анталья побила туристический рекорд (и не только благодаря россиянам)

Турецкий курорт Анталья побил небывалый рекорд, установленный в 2019 году: тогда регион посетили 15 миллионов 280 тысяч туристов, но по состоянию на конец ноября 2023-го в Анталье побывали уже 15 миллионов 371 тысяча путешественников из почти 200 стран. Как пишет Sabah, Анталья, одно из важнейших туристических мест мира и лидер 2022 года по туристам в Средиземноморском бассейне, достигла самого высокого показателя по количеству путешественников за всю историю.

В ноябре 2023-го Анталья приняла 404 тысячи 946 туристов - это на 0,7 процента больше, чем в прошлом ноябре. Германия в ноябре заняла первое место по количеству туристов в этом регионе (118 тысяч человек), у России - второе место с 80 тысячами туристов, у Британии - третье с 44 тысячами, Польша заняла четвертое место (почти 17 тысяч туристов), а замыкают топ-5 Нидерланды (почти шесть тысяч туристов). Количество немецких туристов в ноябре 2023-го выросло на 25 процентов к прошлому ноябрю, а российских туристов, наоборот, стало на 36 процентов меньше. Почти 59 процентов от общего числа туристов приезжали в Анталью из четырех стран - России, Германии, Англии и Польши.

«Как в Римской Британии умер человек II века из русской степи»

Археологи обнаружили в британском Кембриджшире останки человека, жившего во II веке, чьи предки были связаны с Кавказом и сарматами, а не с местным населением. Как рассказала газета The Jerusalem Post, останки были обнаружены неподалеку от Оффорд-Клюни, английской деревни примерно в ста километрах к северу от Лондона.