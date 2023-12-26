В США заявили о неизбежности начала переговоров России и Украины

Очередной год конфликта на Украине истощил военные ресурсы Запада, что привело к уменьшению политических аппетитов к поставке оружия Киеву, пишет CNBC. Lenta.ru

Эксперты полагают, что во многом траектория конфликта в следующем году будет определяться тем, сократится ли американская военная помощь Киеву. RT на русском