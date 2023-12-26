Депутат Рады предсказал падение рейтинга Зеленского и Залужного

Более контроверсионного законопроекта еще не было. Если он станет законом, рейтинг Зе [Зеленского] и За [Залужного] будет как у позднего Юща (бывшего президента Украины Виктора Ющенко — прим. «Ленты.ру»), — написал Шевченко. На президентских выборах 2010 года Ющенко набрал 5,45 процента голосов.

Нардеп допустил, что Зеленский может наложить вето на принятие законопроекта, даже если депутаты поддержат его принятие.